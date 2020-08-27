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РИА Новости

National Interest впечатлила отличительная особенность танка "Армата"

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Создателям беспилотной версии российского танка Т-14 "Армата" удалось решить проблему, присущую любой машине с дистанционным управлением. Такое мнение в статье для National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.

Ранее стало известно, что новейший российский танк Т-14 "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме.

Публицист считает, что обеспечение техники "ситуационной осведомленностью" является важнейшим вопросом, относящимся к дистанционно управляемым аппаратам. Создатели Т-14 дали на него ответ, расположив по всему корпусу танка широкоугольные видеокамеры. Они позволяют осуществлять обзор в диапазоне 360 градусов, а также обеспечивают экипаж данными о "ситуационной обстановке".

Другой инновационной характеристикой танка публицист называет необитаемую башню. Она включает в себя удаленно управляемую гладкоствольную 125-миллиметровую основную пушку 2А82-1М с полностью автоматизированной системой заряжания.

Эксперт обратил внимание на способность Т-14 передвигаться со скоростью 90 километров в час. Он предположил, что это делает его потенциально более мобильным, чем американский танк M-1 Abrams.

Подчеркивается, что новый российский танк сможет проводить разведывательные операции, участвовать в процессе определения целей и корректировки огня самоходных артиллерийских установок, ракетных систем поверхность-воздух и даже танков Т-90.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
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