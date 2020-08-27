Подписан контракт на поставку Турции второго полкового комплекта ЗРС С-400

Как сообщило 23 августа 2020 года информационное агентство РИА Новости, Россия и Турция подписали контракт на поставку Турции второго полкового комплекта зенитных ракетных систем ПВО С-400. Об этом заявил на проходящем форуме "Армия-2020" в Кубинке генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

Выгрузка элементов ппоставленного Турции из России первого дивизиона зенитной ракетной системы С-400 из прибывшего в Турцию транспортного самолета Ил-76ТД МЧС России с регистрационным номером RA-76363 и названием "Василий Молоков". Мюртед, 12.07.2019 (с) министерство национальной обороны Турции

"Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", - отметил Михеев.

О наличии принципиальной договоренности между сторонами ранее заявлял глава секретариата оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир.

Со стороны bmpd напомним, что рамочный контракт стоимостью около 2,5 млрд долл на поставку Турции двух полковых комплектов (по два дивизиона в каждом) ЗРС С-400 производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" был заключен АО "Рособоронэкспорт" в июле 2017 года. Поставка первого полкового комплекта в составе двух дивизионов была произведена в Турцию с июля по октябрь 2019 года. Теперь заключен контракт на поставку второго полкового комплекта С-400.