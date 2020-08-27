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ТАСС

Модернизированная "Армата" может получить пушку калибра 152 мм

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Один из опытных образцов танка Т-14 (Объект 148") на перспективной тяжелой гусеничной платформе "Армата"
Один из опытных образцов танка Т-14 (Объект 148") на перспективной тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Источник изображения: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (via otvaga2004.mybb.ru )

По мнению специалистов, "Армата" также должна получить, в частности, гиперзвуковые бронебойные подкалиберные снаряды и боеприпасы объемного взрыва

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно материалам, создание вероятным противником танков нового поколения на рубеже 2030-х годов потребует модернизировать танки Т-14 "Армата". По мнению специалистов НИИИ, "Армата" в части вооружения должна получить новую необитаемую башню с 152-мм пушкой (сейчас 125-мм), гиперзвуковые бронебойные подкалиберные снаряды, боеприпасы объемного взрыва, управляемые ракеты, работающие по принципу "выстрелил - забыл - еще раз выстрелил" и бортовой беспилотник разведки и ретрансляции сигналов.

Защищенность танка предлагают увеличить за счет системы дистанционной нейтрализации самонаводящихся противотанковых средств, системы автоматического обнаружения и поражения целей на танкоопасных направлениях на дальности до 1 км, лазерной системы противодействия наведения ПТУР, а также за счет системы дистанционной нейтрализации противотанковых мин.

Будет улучшена и круговая защита от РПГ, ПТУР и бронебойных подкалиберных снарядов калибра 40 мм, защита электроники от электромагнитного и СВЧ-оружия, появятся системы изменения сигнатуры машины и защиты от лазерного ослепляющего оружия.

Кроме того, должна качественно возрасти ситуационная осведомленность экипажа для успешных действий в многосредных операциях будущего. В частности, экипаж получит продвинутую систему поддержки принятия решений с системой автоматической идентификации целей на дальности свыше 6 км и "прозрачную броню".

Среди других требований к модернизированной "Армате" - более экономичный дизельный двигатель мощностью 1500 л.с., дублированное ручное управление оружием и двигателем, а также улучшенная эргономика и обитаемость, обеспечивающая непрерывное функционирование экипажа в течение 24 часов.

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