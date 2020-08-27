Штурмовое предупреждение: Балтику укрепляют крылатыми «Калибрами»

Балтийский флот России получит малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» — носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». МРК «Град» планируют достроить в следующем году и передать в состав 36-й бригады ракетных кораблей в Балтийске. Ранее планировалось, что «Град» будет нести службу на Черном море.

Балтийский флот России получит малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» — носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». МРК «Град» планируют достроить в следующем году и передать в состав 36-й бригады ракетных кораблей в Балтийске. Ранее планировалось, что «Град» будет нести службу на Черном море.

Третьим будет

До конца нынешнего года на Балтийском флоте (БФ) сформируют экипаж для нового корабля и направят его в учебный центр, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Со следующего года моряки-балтийцы начнут участвовать в испытаниях «Града».

МРК проекта «Буян-М» — это небольшие корабли с водоизмещением 850 т. Изначально они проектировались для охраны морской экономической зоны России. Однако затем их функционал пересмотрели. В октябре 2015 года три МРК проекта 21631 — «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирии. Пуски выполняли из акватории Каспийского моря. В 2016-м два других представителя серии, «Зеленый Дол» и «Серпухов», нанесли удар по экстремистам в Сирии из района огневых позиций в Восточном Средиземноморье.

Как показали результаты пусков, несмотря на малые размеры, «Буяны» обладают внушительной огневой мощью и способны наносить высокоточные ракетные удары на расстояние до полутора тысяч километров.

Сейчас корабли проекта «Буян-М» входят в состав Каспийской флотилии, а также Балтийского и Черноморского флотов. На Каспии и Черном море служат по три представителя серии. На Балтике их пока два — «Зеленый Дол» и «Серпухов». Корабль «Град», заложенный в 2017 году, станет третьим «Буяном» на Балтфлоте.

— «Зеленый Дол» и «Серпухов» хорошо себя зарекомендовали, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — В результате решили отправить на Балтику еще один МРК этой серии. Три корабля — это уже тактическая группа. В случае агрессии против России «Град» сможет выпустить дополнительную порцию ракет «Калибр», что ощутимо повысит возможности российской группировки в регионе. В любом случае боевой состав 36-й бригады рано или поздно надо будет менять. В данном соединении еще несут службу ракетные катера и малые ракетные корабли советской постройки.

В неспокойных водах

Появление кораблей – носителей крылатых ракет «Калибр» в Балтийском регионе, по мнению вице-президента Академии геополитических проблем полковника Владимира Анохина, должно послужить предостережением зарубежным политикам.

— С «Калибрами» нет необходимости идти на приступ чужих портов в случае военного конфликта, — отметил эксперт. — МРК могут просто выйти на рейд и ударить так, что мало не покажется. Наличие небольших по размерам кораблей с большой огневой мощью дает широкий диапазон возможностей по воздействию на наших не самых дружественных соседей, в случае необходимости.

Размеры кораблей дают им хорошие возможности для маневра. Они могут заходить в заливы и проводить оттуда ракетные пуски. С учетом дальности российских крылатых ракет экипажам МРК даже не надо будет лишний раз рисковать, добавил Владимир Анохин.

На борту МРК находятся восемь пусковых установок для крылатых ракет типа «Калибр» или противокорабельных «Оникс», а также артиллерийское вооружение.

В нынешнем году «Буяны» дооборудовали для применения мини-роботов, так что при необходимости они смогут выставлять минные поля. Тем самым будет заблокировано судоходство противника в морских районах — в первую очередь в проливах и на подходах к военно-морским базам.

МРК 21631 включены в состав так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Это сделало «Буяны» универсальными ударными платформами, способными действовать в тесной связке с наземными войсками.

В таком случае вся необходимая информация на борт передается через комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». Он действует максимально просто: бойцу на берегу достаточно указать цель на планшете, чтобы вызвать огонь артиллерии или ракетный удар.