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РИА Новости

Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

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Военнослужащие вооруженных сил Швеции
Военнослужащие вооруженных сил Швеции.
Источник изображения: © AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl

МУРМАНСК, 25 авг – РИА Новости. Учения с участием российских десантных кораблей, а также политическая ситуация в Белоруссии послужили причиной активизации шведских вооруженных сил на острове Готланд, сообщил шведский телеканал SVT во вторник.

Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.

"Учения, а также кризис в Белоруссии вызвали необходимость направить шведские военные корабли и авиацию, а также наземные силы на Готланд", - сообщила телекомпания со ссылкой на военное командование королевства.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист отметил, что такие действия являются реакцией на сложившуюся ситуацию в Балтийском море, однако прямая военная агрессия против Швеции представляется маловероятной.

Он отметил, что действия вооруженных сил на Готланде и в Балтийском море являются сигналом для России и союзников Швеции. "Такая активность вооруженных сил с учетом сложившейся обстановки представляется разумной", - приводит телекомпания слова министра обороны.

Отмечается, что в ближайшее время на Готланд перебросят дополнительные силы.

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Страны
Белоруссия
Россия
Швеция
Проекты
Военные учения
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