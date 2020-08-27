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Известия.ru

Ученый назвали сроки появления автономных боевых роботов

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Робот "Маркер"
Робот "Маркер".
Источник изображения: riafan.ru

Полностью автономные боевые системы, способные сами искать цели, появятся уже в ближайшие 20-30 лет. Об этом во вторник, 25 августа, заявил профессор Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренок на круглом столе, посвященном технологии искусственного интеллекта в рамках форума «Армия-2020».

Ученый отметил, что речь может идти о трех категориях таких роботов, отличающихся по степени автономности, передает «РИА Новости».

«Первая, когда человек полностью управляет беспилотником; вторая, когда человек частично вмешивается в управление, и третья, когда беспилотник сам принимает решение», — пояснил Буренок.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

В конце июля генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев сообщил, что на форуме «Армия-2020» представят боевого робота «Маркер».

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Россия
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Минoбороны РФ
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
Проекты
2020-й год
AI
АРМИ-20XX
БПЛА
Робот
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