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Турецкий фрегат получил серьезную пробоину после столкновения с греческим сторожевиком

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Турецкий фрегат Kemal Reis
Турецкий фрегат Kemal Reis.
Источник изображения: topcor.ru

По сообщениям источников, турецкий фрегат Kemal Reis после столкновения с греческим сторожевым кораблем Limnos получил серьезную пробоину. 12 августа суда соприкоснулись бортами в восточной части Средиземноморья в ходе осуществления турками геологоразведочных работ в этом регионе.

Турецкий фрегат Kemal Reis шел в составе группы военных кораблей, сопровождавших исследовательское судно Opuc Reis. Limnos плыл правее в том же направлении. Неожиданно фрегат турецких ВМС повернул вправо, чтобы сбить Limnos с курса. Греческий сторожевик сбавил скорость для того, чтобы пропустить турецкий корабль. Тем не менее, столкновения избежать не удалось, и Limnos задел правый борт Kemal Reis. Об этом сообщило издание Ekathimerini.

По данным Army Voice, инцидент на этом не закончился. Турецкие военные суда задействовали средства радиоэлектронной борьбы, и из строя было выведено оборудование кораблей Греции. Между тем, к турецким судам приблизилась греческая подводная лодка, повредившая кабели и провода на Opuc Reis.

В последнее время Афины и Анкара фактически оказались на грани войны – противоборствующие стороны не могут поделить месторождения нефти и газа на шельфе Восточного Средиземноморья. Запасы природного газа в этой зоне составляют около 122 трлн кубометров. Греция считает этот регион своей исключительной экономической зоной, с чем категорически не согласны турецкие власти.

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Страны
Греция
Турция
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