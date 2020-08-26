Сами виноваты. Эксперт предрек сюрприз для США в противостоянии с Россией

МОСКВА, 25 августа/ Радио Sputnik. В противостоянии с американской субмариной российская неатомная подводная лодка одержит победу. Такое мнение выразил в комментарии ФАН ведущий аналитик Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО) Михаил Александров.

Таким образом военный эксперт отреагировал на сообщение Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) о том, что Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения.

Александров считает возможное военное взаимодействие России и Китая "отрадным фактом". По его словам, раньше такого не было, чтобы Москва в военной сфере кооперировалась с Пекином. Подобный опыт у российского государства существует только с Индией, когда ей продали лицензию на производство отечественных самолетов и танков.

Военный аналитик убежден, что наращивание количества неатомных подлодок в Военно-морском флоте России представляет угрозу для Соединенных Штатов. К слову, в распоряжении ВМС США вообще нет неатомных подводных лодок, напомнил Александров.

"США проецируют свою мощь далеко за пределы своей территории. Неатомные подводные лодки имеют ограниченный запас хода и возможности скрытого развертывания вдали от берегов. В основном они нужны для обороны каких-то районов, однако дизельные подлодки позволяют защищать моря, например Охотское или Черное. Они действуют примерно на расстоянии 1000 километров от берега, сдерживая флот противника. Преимущество неатомных подлодок состоит в том, что они менее шумные", – пояснил Александров.

По словам эксперта, в противостоянии с американской атомной субмариной российская неатомная подлодка одержит победу.

"Если она еще находится под прикрытием нашей береговой обороны и авиации, то шансы американцев резко понижаются на победу. Наличие неатомных подлодок во флоте позволило бы нейтрализовать американское преимущество в атомных субмаринах. Для США это будет неприятным сюрпризом, но американцы сами виноваты, так как задирают Россию и лезут на конфронтацию", – выразил мнение военный аналитик.

Кроме того, Александров заметил, что в Европе часто говорят о превосходстве Вашингтона над Москвой по числу атомных подводных лодок. Однако по общему числу субмарин ВМФ России опережает ВМС США.

"Если суммировать наши атомные и другие подлодки, то получится паритет по количеству. Поскольку нам нет смысла далеко проецировать свою мощь по аналогии с США, то нам не надо столько атомных субмарин, сколько есть у них", – заключил Александров.

Как сообщало радио Sputnik, Россия и Китай вместе проектируют подлодку.

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