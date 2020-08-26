Сами виноваты. Эксперт предрек сюрприз для США в противостоянии с Россией

МОСКВА, 25 августа/ Радио Sputnik. В противостоянии с американской субмариной российская неатомная подводная лодка одержит победу. Такое мнение выразил в комментарии ФАН ведущий аналитик Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО) Михаил Александров.
Таким образом военный эксперт отреагировал на сообщение Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) о том, что Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения.
Александров считает возможное военное взаимодействие России и Китая "отрадным фактом". По его словам, раньше такого не было, чтобы Москва в военной сфере кооперировалась с Пекином. Подобный опыт у российского государства существует только с Индией, когда ей продали лицензию на производство отечественных самолетов и танков.
Военный аналитик убежден, что наращивание количества неатомных подлодок в Военно-морском флоте России представляет угрозу для Соединенных Штатов. К слову, в распоряжении ВМС США вообще нет неатомных подводных лодок, напомнил Александров.
По словам эксперта, в противостоянии с американской атомной субмариной российская неатомная подлодка одержит победу.
Кроме того, Александров заметил, что в Европе часто говорят о превосходстве Вашингтона над Москвой по числу атомных подводных лодок. Однако по общему числу субмарин ВМФ России опережает ВМС США.
Как сообщало радио Sputnik, Россия и Китай вместе проектируют подлодку.
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