Первый полет модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ

Как официально сообщено, 22 августа 2020 года в Таганроге с аэродрома ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) совершил первый полет первый образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ (бортовой номер "21 красный", собственное название "Самара", регистрационный номер RF-94121). Работы по созданию Ту-95МСМ ведутся совместно ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (входят в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

Первый образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ (бортовой номер "21 красный", собственное название "Самара", регистрационный номер RF-94121) в первом полете после проведения модернизации на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". Таганрог, 22.08.2020 (с) ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева"

Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы - филиала ПАО "Туполев" Андрея Воропаева. Полет прошел в штатном режиме, на высоте 9000 метров, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.

Генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь подчеркнул: "Это самолет с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами. Боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации. После вылета продолжатся испытания. Модернизация парка стратегических ракетоносцев дальше пойдёт по этому пути".

Модернизация позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, продлить срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета.

В рамках глубокой модернизации на Ту-95МСМ установлены новые системы: управления вооружением, управления самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля. Результатом проведенных работ станет существенное увеличение показателей эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.

Комментарий bmpd. Контракт на создание модернизированного стратегического бомбардировщика по варианту Ту-95MСМ был выдан Министерством обороны России ПАО "Туполев" 23 декабря 2009 года. В июне 2018 года Министерство обороны России заключило с ПАО "Туполев" контракт на переоборудование и проведение испытаний опытного самолета Ту-95МСМ, контрактным сроком начала летных испытаний был конец 2019 года. При этом было сообщено, что решение о глубокой модернизации парка строевых самолётов Ту-95МС будет принято Министерством обороны по результатам государственных испытаний.

Ранее иностранные источники сообщали, что полная модернизация по варианту Ту-95MСM предусматривает замену РЛС "Обзор-МС" на новую РЛС "Новелла-НВ1.021", установку новой системы отображения информации СОИ-021, модернизированного бортового комплекса обороны "Метеор-НМ2", и, наконец, модернизацию турбовинтовых двигателей НК-12MПM и установку новых воздушных винтов АВ-60Т. Также сообщалось, что для Ту-95МСМ в АО "Московский институт электромеханики и автоматики" (МИЭА) велось создание новой астронавигационной системы АНС-2009, навигационной вычислительной системы НВС-021М и комплексной системы управления КСУ-021

Первый образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ (бортовой номер "21 красный", собственное название "Самара", регистрационный номер RF-94121) в первом полете после проведения модернизации на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". Таганрог, 22.08.2020 (с) ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"