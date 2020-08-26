Войти
ТАСС

Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на лето 2021 года

212
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Второй полет ожидается зимой

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет корабля Starliner компании Boeing может состояться летом будущего года, а второй - зимой. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС представитель компании Джош Баррет.

"Мы успешно продвигаемся к осуществлению второго непилотируемого полета, который может состояться в конце нынешнего года или в январе, в зависимости от выполнения отдельных этапов в том, что касается разработки компьютерных программ и испытаний оборудования. - сообщил он. - После второго испытательного полета Boeing и NASA осуществят первый пилотируемый полет корабля Starliner летом 2021 года, а первый полет после получения кораблем летного сертификата предварительно запланирован на зиму".

По его словам, в первом пилотируемом полете корабля на борту будут находиться астронавты Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк, а второй полет совершит экипаж в составе Суни Уильямс, Джоша Кассады и Дженет Эппс.

Джош Баррет не исключил возможности того, что, помимо Дженет Эппс, которая во вторник по решению NASA включена в состав экипажа для второго полета, к нему может присоединиться еще один человек. "Не исключено, что это будет иностранец", - добавил он. "NASA предлагает кандидатуры, а мы включаем их в составы экипажей", - указал Баррет в ответ на вопрос, может ли быть включен в состав экипажа Starliner российский космонавт. "Насколько мне известно, NASA и Роскосмос продолжают вести переговоры относительно того, как планируется осуществлять в будущем доставку экипажей на МКС", - добавил он.

Корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Впервые он был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок была отменена. Одной из причин был признан сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
Роскосмос
Проекты
ИТ
МКС
Похожие новости
20.01.2020
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
23.12.2019
Приземлился в пустыне: что не так с кораблем Starliner
23.12.2019
"Слишком поздно": Starliner не попал на МКС
20.03.2017
Разбор полетов
31.05.2016
Не догоняем
11.07.2014
Первая послесоветская
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков