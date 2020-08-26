Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на лето 2021 года

Второй полет ожидается зимой

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет корабля Starliner компании Boeing может состояться летом будущего года, а второй - зимой. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС представитель компании Джош Баррет.

"Мы успешно продвигаемся к осуществлению второго непилотируемого полета, который может состояться в конце нынешнего года или в январе, в зависимости от выполнения отдельных этапов в том, что касается разработки компьютерных программ и испытаний оборудования. - сообщил он. - После второго испытательного полета Boeing и NASA осуществят первый пилотируемый полет корабля Starliner летом 2021 года, а первый полет после получения кораблем летного сертификата предварительно запланирован на зиму".

По его словам, в первом пилотируемом полете корабля на борту будут находиться астронавты Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк, а второй полет совершит экипаж в составе Суни Уильямс, Джоша Кассады и Дженет Эппс.

Джош Баррет не исключил возможности того, что, помимо Дженет Эппс, которая во вторник по решению NASA включена в состав экипажа для второго полета, к нему может присоединиться еще один человек. "Не исключено, что это будет иностранец", - добавил он. "NASA предлагает кандидатуры, а мы включаем их в составы экипажей", - указал Баррет в ответ на вопрос, может ли быть включен в состав экипажа Starliner российский космонавт. "Насколько мне известно, NASA и Роскосмос продолжают вести переговоры относительно того, как планируется осуществлять в будущем доставку экипажей на МКС", - добавил он.

Корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Впервые он был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок была отменена. Одной из причин был признан сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.