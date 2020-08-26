Ворованную нефть в Сирии будет «осваивать» американский экс-шпион

На северо-восток Сирии из Ирака заезжают колонны американских броневиков и грузовиков. Они завозят оборудование для американской компании, которая будет вести разработку месторождений нефти на территории, подконтрольной преимущественно курдским «Сирийским демократическим силам» (СДС).

Добычу нефти в Сирии Вашингтон отдал образованной год назад компании, которая принадлежит бывшему послу США в Дании, экс-спецназовцу и нефтянику, который в 2000-х сотрудничал с сирийскими властями по освоению месторождений в том районе страны.

Коалиционные войска США завезли на свои базы на северо-востоке Сирии оборудование, материалы и емкости для хранения нефти. Как сообщает издание Al-Masdar, из Ирака через пограничный переход Аль-Валид в провинцию Хасаке въехало более 50 автомобилей. Источники ливанского СМИ сообщили, что колонну сопровождали бронемашины.

Этот завоз оборудования и материалов — не единственный в этом месяце. По данным Politico, в конце июля - начале августа курды подписали контракт с американской компанией Delta Crescent Energy, которая будет осваивать запасы и экспортировать сирийскую нефть. С началом ее работ и связан масштабный завоз материалов и оборудования, говорит Eadaily.