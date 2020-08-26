Войти
Военно-промышленный курьер

Ворованную нефть в Сирии будет «осваивать» американский экс-шпион

158
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На северо-восток Сирии из Ирака заезжают колонны американских броневиков и грузовиков. Они завозят оборудование для американской компании, которая будет вести разработку месторождений нефти на территории, подконтрольной преимущественно курдским «Сирийским демократическим силам» (СДС).

Добычу нефти в Сирии Вашингтон отдал образованной год назад компании, которая принадлежит бывшему послу США в Дании, экс-спецназовцу и нефтянику, который в 2000-х сотрудничал с сирийскими властями по освоению месторождений в том районе страны.

Коалиционные войска США завезли на свои базы на северо-востоке Сирии оборудование, материалы и емкости для хранения нефти. Как сообщает издание Al-Masdar, из Ирака через пограничный переход Аль-Валид в провинцию Хасаке въехало более 50 автомобилей. Источники ливанского СМИ сообщили, что колонну сопровождали бронемашины.

Этот завоз оборудования и материалов — не единственный в этом месяце. По данным Politico, в конце июля - начале августа курды подписали контракт с американской компанией Delta Crescent Energy, которая будет осваивать запасы и экспортировать сирийскую нефть. С началом ее работ и связан масштабный завоз материалов и оборудования, говорит Eadaily.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Ирак
Ливан
Сирия
США
Похожие новости
04.03.2019
Решение на войну
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
21.12.2016
Агентура безвластия
07.06.2016
Торпеды из Киргизии и самолет с Багам
27.02.2014
Бетонобой-баба
17.06.2013
Пентагон поставил на саудитов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков