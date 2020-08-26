Сотни террористов навсегда остались в «Белой пустыне»

Масштабную операцию по разгрому банд боевиков-исламистов провели российские и сирийские военные в районе так называемой Белой пустыни в центральной части арабской республики, сообщил представитель российской группировки сил в Сирии.

«В период с 18 по 24 августа при непосредственном участии российских военных советников правительственными войсками Сирийской Арабской Республики подготовлена и проведена масштабная операция по разгрому бандформирований. Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнём артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп спецназначения в районе «Белой пустыни» ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов», - проинформировал представитель группировки.

Отмечается, что операция по очистке «Белой пустыни» от остатков бандформирований будет продолжена «до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооружённых отрядов».

В течение последнего месяца в районе «Белой пустыни» в центральной части Сирии отмечается значительный рост активности бандформирований, состоящих из бывших игиловцев (запрещено в РФ), отметил офицер.

Он также сообщил, что разрозненные игиловские банды пополняются боевиками, прошедшими специальную подготовку на юге и юго-востоке Сирии на оккупированных США территориях зоны «Эт-Танф» и сирийского Заевфратья. Они нападают на патрули и посты сирийской армии, боевики дестабилизируют обстановку в регионе. 18 августа от взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в провинции Дейр-эз-Зор погиб российский старший военный советник генерал-майор Вячеслав Гладких.

По его словам, большинство боевиков появились в этом районе после «амнистии», проведённой подконтрольной США так называемой автономной администрацией северо-востока Сирии.