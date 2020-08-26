Первый этап опытно-конструкторских работ по вертолету "Минога" рассчитан до 2023 года

Морской вертолет в перспективе должен заменить многоцелевой корабельный вертолет Ка-27

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Первый этап опытно-конструкторских работ (ОКР) по вертолету "Минога", контракт на который подписали на "Армии-2020", рассчитан до 2023 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Это первый этап ОКР. Речь идет о создании стендовой базы, наземной отработке. Первый этап - 2023 год. Это наземная отработка систем, агрегатов, элементов конструкции", - сказал он. Перспективный морской вертолет "Минога", о создании которого стало известно в 2015 году, в перспективе должен заменить многоцелевой корабельный вертолет Ка-27. Вертолет предназначен в первую очередь для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. Размеры вертолета будут привязаны к корабельным стандартам, а сама машина получит модули для установки вооружения.

Кроме того, был подписан государственный контракт на поставку вертолетов Ми-26Т2В.

Ми-26Т2В - тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн. Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, что позволяет управлять ею днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту от ракетных систем ПВО. В состав экипажа модернизированного вертолета входят пять человек.