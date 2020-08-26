Войти
ТАСС

Перспективный боевой вертолет может появиться в 2027 году

250
0
0
Андрей Богинский
Андрей Богинский.
Источник изображения: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Будет формироваться ТЗ на вертолет с поставками на конец текущего десятилетия - начало следующего, отметил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Перспективный боевой вертолет, техническое задание (ТЗ) к которому формируется сейчас, может появиться уже в 2027 году. Об этом сообщил журналистам во вторник в рамках форума "Армия-2020" глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"У нас идет диалог с Минобороны. <...> По сути, будет формироваться ТЗ на вертолет с поставками на конец текущего десятилетия - начало следующего, срок жизни этой машины будет лет 30-40, может, и более. Это сложная аналитическая работа по определению будущей концепции, по заданию требований. А требования перспективные, потому что машина будет производиться через примерно 7 лет", - сказал он.

В августе 2017 года Минобороны РФ и Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля подписали контракт на выполнение НИР "Скорость" для разработки перспективного (скоростного) боевого вертолета. Как сообщили на церемонии подписания, в результате выполнения данной научно-исследовательской работы будет создан научно-технический задел для разработки летательного аппарата нового типа.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
16.12.2019
Ми-38 – теперь и в армии
08.07.2019
Первый серийный вертолет Ми-28НМ
20.08.2018
Модернизированный Ми-26Т2В совершил первый полет
08.08.2018
"Вертолеты России" впервые представят на "Армии-2018" модернизированный Ми-26Т2В
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков