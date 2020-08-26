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В США вспомнили российского «Цефалопода»

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Разработанная в России новая беспилотная подлодка «Цефалопод» может представлять серьезную угрозу для субмарин Военно-морских сил (ВМС) США. Таким образом ее оценили в американском издании Military Watch.

Как напоминает издание, в последние годы Россия уделяет все большее внимание развитию своего подводного флота. В первую очередь это связано с тем, что после распада СССР Москва лишилась главных верфей, на которых строились военные корабли надводного флота, при этом предприятия, где создавались подлодки, остались преимущественно в распоряжении России. Кроме того, субмарины представляют собой более рентабельный актив: они дешевле надводных кораблей в производстве и их сложнее обнаружить, при этом, как объясняют в Military Watch, они обладают значительной огневой мощью и при правильной эксплуатации и вооружении способны уничтожить надводные суда, существенно превосходящие их и по размеру, и по стоимости.

Так, в 2018 году Россия представила беспилотный подводный аппарат «Посейдон», оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, и уже неоднократно отчитывалась о его успешных испытаниях и планах по его передаче на вооружение ВМФ. «Цефалопод», работы над которым ведутся с 2015 года, при этом остался в тени, хотя он выглядит еще более перспективным, пишет Military Watch. В частности, за счет легких 324-миллиметровых малогабаритных тепловых торпед (МТТ) этот аппарат может угрожать субмаринам противника.

Кроме того, «Цефалопод», очевидно, будет обладать хорошими характеристиками с точки скрытности и дальности хода — об этом свидетельствует тот факт, что он оснащен многолопастным винтом, напоминающим те, что используются на полноразмерных АПЛ.

В 2018 году блог Covert Shores отмечал, что «Цефалопод» призван играть активную роль в бою и может быть опасен для подлодок противника.

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