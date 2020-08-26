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РИА Новости

Глава белорусского генштаба пообещал обеспечить безопасность государства

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Военнослужащие во время акции протеста на площади Независимости в Минске
Военнослужащие во время акции протеста на площади Независимости в Минске.
Источник изображения: © Sputnik

МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии в "непростой обстановке" обеспечат безопасность государства, не позволят запугивать граждан и парализовать транспорт, заявил начальник генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Александр Вольфович, обращение которого распространило министерство обороны страны.

Накануне министерство обороны Белоруссии сообщило, что в стране проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запасаю

По словам Вольфовича, в настоящее время танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады приводится в боевую готовность. Он пояснил, что это подразумевает призыв мобилизационных ресурсов, что необходимо для всесторонней оценки готовности батальона выполнять задачи по предназначению, а всего предполагается призвать из запаса свыше 140 военнообязанных. Как подчеркнул Вольфович, проверка носит комплексный характер, состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться.

"Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи. Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси", - заявил Вольфович.

"Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз, - добавил он.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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Страны
Белоруссия
Компании
ГАЗ Группа
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