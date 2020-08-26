"Швабе" и "РТ-приёмка" будут продвигать на иностранные рынки российскую оптику и медтехнику

Приоритетные регионы сотрудничества - ЮВА, Индия, Ближний Восток и Северная Африка

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Соглашение по продвижению на зарубежные рынки продукции российского производства в области оптики, медицины, искусственного интеллекта, подписали холдинг "Швабе" и компания "РТ-Техприемка".

"Соглашение направлено на продвижение гражданской продукции холдинга "Швабе" на зарубежные рынки. Кроме того, стороны будут сотрудничать в области локализации производства высокотехнологичной продукции в России и активизации других форм международного сотрудничества. Подписание состоялось в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020"", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", которое поступило в "Интерфакс" во вторник.

"Работа по продвижению продукции и локализации производства коснётся ключевых отраслей и технологических направлений деятельности холдинга "Швабе": оптики и оптоэлектроники, технологий "умного города" и искусственного интеллекта, медицины и медицинских материалов, фотоники, стекольной промышленности, металлообработки, а также светотехники и систем освещения", - говорится в пресс-релизе.

Со стороны холдинга обязательства по выполнению соглашения возьмёт на себя его дочернее предприятие - компания "Швабе-Москва", специализирующаяся на продвижении гражданской продукции организации и его сервисном обслуживании.

"Кроме того, документ подразумевает такие виды партнёрской деятельности, как учреждение совместных предприятий, содействие в локализации производства за рубежом и трансфере технологий. Приоритетными регионами сотрудничества являются Юго-Восточная Азия (ЮВА), Индия, Ближний Восток и Северная Африка", - говорится в сообщении.