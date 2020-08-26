Военный политолог: США весьма активно обостряют отношения с Китаем

Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае. В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал действия американцев.
Американский самолет-разведчик U-2 вторгся в запрещенную для полетов зону северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны КНР.
В заявлении подчеркивается, что действия американской стороны создали серьезное препятствие штатным военным учениям Китая, нарушили имеющиеся между США и Китаем нормы поведения по обеспечению безопасности в воздухе и на море, а также принятые международные нормы поведения.
Действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе, подчеркнули в оборонном ведомстве Китая.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал действия американской стороны.