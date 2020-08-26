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РИА Новости

Военный политолог: США весьма активно обостряют отношения с Китаем

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Флаги США и Китая
Флаги США и Китая.
Источник изображения: © REUTERS / Aly Song

Самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае. В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал действия американцев.

Американский самолет-разведчик U-2 вторгся в запрещенную для полетов зону северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны КНР.

В заявлении подчеркивается, что действия американской стороны создали серьезное препятствие штатным военным учениям Китая, нарушили имеющиеся между США и Китаем нормы поведения по обеспечению безопасности в воздухе и на море, а также принятые международные нормы поведения.

Действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе, подчеркнули в оборонном ведомстве Китая.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал действия американской стороны.

"США весьма активно обостряют ситуацию с КНР. Об этом говорит и нынешнее нарушение воздушной границы Китая со стороны ВВС США. Китайская сторона рассматривает это как провокацию, требует прекращения подобного рода нарушений. Но мы прекрасно понимаем, что это следствие того геополитического обострения, которое сегодня генерируют США. Поэтому, думаю, подобного рода провокации будут только усиливаться. США хотели бы их использовать, чтобы показать мировому сообществу якобы "агрессивное лицо" Китая. Все это не стабилизирует обстановку в мире, а лишь подтверждает стремление США спровоцировать Китай на ответные действия, сделав акцент на его "агрессивности". Надо учитывать, что нарушения границы Китая со стороны США проходят целенаправленно, именно в тех районах, где проходят учения, с четко выраженной разведывательной целью. США хотят собрать более емкие данные о развитии Вооруженных сил Китая и их возможностей", – считает Андрей Кошкин.
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