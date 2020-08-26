Минобороны РФ получит модернизированный истребитель Су-30СМ

Кубинка (Московская область) 25 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны получит модернизированный истребитель Су-30СМ2 с обновлённым оружием, сообщил журналистам глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Это модернизация комплекса. Это новый ассортимент средств поражения и расширение боевых возможностей достаточное этого самолёта", - сказал Слюсарь, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он также добавил, что самолёт будет полностью импортозамещенным.

"Поставляться они будут как в интересах, собственно армии, так и в интересах ВМФ", - добавил глава ОАК.

Ранее во вторник Минобороны и ОАК подписали контракт на поставку бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-35 и Су-30СМ2 для Воздушно-космических сил (ВКС) России, истребителей Су-30СМ2 для Военно-морского флота (ВМФ), учебно-боевых самолётов Як-130 и тяжёлых военных транспортников Ил-76МД-90А.

Сверхманёвренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) поколения "4+" считается одним из самых современных боевых самолётов Вооружённых сил России. Сообщалось, что в составе ВКС и морской авиации ВМФ России находится свыше 100 боевых машин данного типа.

Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию ВКС РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".