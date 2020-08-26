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Российская газета

"Танковый биатлон" показали на видео из кабины бронемашины

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Источник изображения: rg.ru

Действия механика водителя и командира экипажа во время "Танкового биатлона" показали на видео. Эффектные кадры действия танкистов сняли сотрудники Минобороны Беларуси.

В день открытия Армейских международных игр на старт вместе с белорусскими военными вышли экипажи Азербайджана, Китая и Сербии. В ходе заездов танкисты из 20 мишеней поразили 19.

Белорусский экипаж преодолел трассу за 21 минуту 56 секунд, уступив только китайской сборной, показавшей результат 19 минут 44 секунды.

Следом за ними пришла сборная Азербайджана с результатом 22 минуты. Четвертыми добрались до финишной черты сербские танкисты. Им понадобилось 27 минут 59 секунд.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Китай
Сербия
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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