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ТАСС

ОАК ждет большой заказ на БПЛА "Охотник" после начала серийных поставок

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БЛА "Охотник" и Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Глава корпорации Юрий Слюсарь отметил, что серийные поставки планируют начать с 2024 года

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ожидает большой заказ на тяжелый ударный беспилотный комплекс "Охотник", серийные поставки которого планируется начать с 2024 года. Об этом сообщил во вторник журналистам на форуме "Армия" гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

"Наша задача: с 2024 года обеспечить серийные поставки этого комплекса. Мы надеемся, что заказ на этот беспилотный комплекс будет большой", - сказал Слюсарь.

По его словам, этот комплекс востребован, а задача, которую поставил перед ОАК заказчик, - максимально ускорить сроки разработки и серийных поставок. "Мы эту задачу решаем", - отметил он.

Разработанный в КБ Сухого беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года. В Минобороны РФ тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет аппарата. Полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года беспилотник выполнил полет совместно с истребителем Су-57. "Охотник" маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте около 1 600 метров, продолжительность полета составила более 30 мин.

Беспилотник "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч.

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