МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет патрульной авиации ВВС Норвегии

После разворота самолета Р-3С Orion ВВС Норвегии от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Истребитель Северного флота России МиГ-31 перехватил во вторник над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным военных, 25 августа российскими РЛС над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Чтобы опознать цель и не допустить нарушения границы, в воздух был поднят МиГ-31 Северного флота.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сказали в Центре.

Военные отмечают, что полет российского истребителя МиГ-31БМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом не допущено", - добавили в НЦУО.