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Известия.ru

Замминистра обороны заявил о формировании позитивного образа армии в обществе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Положительные сдвиги в формировании позитивного образа армии в обществе отметил во вторник, 25 августа, первый замминистра обороны Руслан Цаликов во время круглого стола «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за будущее» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«Хотим мы того или не хотим, но невозможно не признать, что за последние годы сформировался позитивный образ армии в обществе. Об этом говорят цифры. Народ в свою армию поверил», — цитирует Цаликова телеканал «Звезда».

По его словам, сейчас против России идет информационная война, хотя ни одного аргумента, который можно было бы представить на суд общественности, нет.

«Наши успехи и есть предмет атаки наших оппонентов. Причем мы себе такое поведение не позволяем», — подчеркнул он.

Также представители экспертного сообщества и Минобороны определили приоритетные направления военно-патриотического образования и воспитания молодежи, отметили высокую актуальность поднятых вопросов и тем и необходимость их продвижения на уровне внутренней и внешней политики страны.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил во вторник, что по итогам контрактов, подписанных во время форума «Армия-2020», Вооруженные силы России получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов, передает RT. По его словам, вручены 17 и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 трлн рублей.


Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Цаликов Руслан
Проекты
АРМИ-20XX
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