Под Астраханью пройдут крупные учения войск ПВО

МОСКВА, 25 августа/ Радио Sputnik. В Астраханской области в начале сентября состоятся масштабные военные маневры войск противовоздушной обороны (ПВО), сообщают Argumenti.ru со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

По словам военачальника, в учениях будут задействованы более десяти тысяч военнослужащих из Сибири и Поволжья, которые уже прибыли на полигон Капустин для проведения полевого выхода.

В маневрах также используют более тысячи единиц вооружения и военной техники, среди которых зенитные ракетные комплексы С-300В, "Тор-М1", "Бук-М2", зенитные ракетные пушечные комплексы "Тунгуска".

Командующий ЦВО добавил, что полевой выход войск завершится проведением тактических учений с боевой стрельбой. Солдаты в условиях, максимально приближенных к реальным боевым, отработают необходимый арсенал навыков по уничтожению ракет условного противника.

Как сообщало радио Sputnik, вице-премьер России Юрий Борисов описал технологическое будущее мира с появлением систем С-500.