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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заказало две ракеты-носителя "Союз-2"

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Союз-2.1б
Союз-2.1б.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны России заключило контракты на изготовление двух ракет-носителей "Союз-2" и разгонного блока "Фрегат", передаёт корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания госконтрактов на форуме "Армия-2020" во вторник.

Со стороны Минобороны контракты подписал заместитель министра Алексей Криворучко.

Контракт на изготовление "Фрегата" подписали гендиректор НПО им Лавочкина Владимир Колмыков. Контракт на "Союзы" - гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Контракт предусматривает изготовление ракет-носителей 14А14 (2,1а и 2.1б) и 14а15 (2.1в).

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Страны
Россия
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Фрегат РБ
Компании
Минoбороны РФ
НПО Лавочкина
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
Союз-2 РН
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