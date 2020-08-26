Минобороны РФ заказало две ракеты-носителя "Союз-2"

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны России заключило контракты на изготовление двух ракет-носителей "Союз-2" и разгонного блока "Фрегат", передаёт корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания госконтрактов на форуме "Армия-2020" во вторник.

Со стороны Минобороны контракты подписал заместитель министра Алексей Криворучко.

Контракт на изготовление "Фрегата" подписали гендиректор НПО им Лавочкина Владимир Колмыков. Контракт на "Союзы" - гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Контракт предусматривает изготовление ракет-носителей 14А14 (2,1а и 2.1б) и 14а15 (2.1в).