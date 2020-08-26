Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко во вторник на форуме "Армия-2020" объявил о подписании о государственного контракта на поставку крылатых ракет "Оникс", передает корреспондент "Интерфакса".

В Минобороны РФ пояснили, что крылатая ракета 3М55Н входит в состав корабельного ракетного комплекса "Оникс" и берегового ракетного комплекса "Бастион".

"Ракета предназначена - для поражения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия надводных кораблей, транспортов, конвоев и наземных объектов противника", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, Минобороны РФ подписало государственный контракт на восстановление технической готовности с торпед УСЭТ-80.