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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"

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Крылатая ракета морского базирования "Оникс"
Крылатая ракета морского базирования "Оникс".
Источник изображения: www.vitalykuzmin.net

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко во вторник на форуме "Армия-2020" объявил о подписании о государственного контракта на поставку крылатых ракет "Оникс", передает корреспондент "Интерфакса".

В Минобороны РФ пояснили, что крылатая ракета 3М55Н входит в состав корабельного ракетного комплекса "Оникс" и берегового ракетного комплекса "Бастион".

"Ракета предназначена - для поражения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия надводных кораблей, транспортов, конвоев и наземных объектов противника", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, Минобороны РФ подписало государственный контракт на восстановление технической готовности с торпед УСЭТ-80.

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
26.08.2020 05:26
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