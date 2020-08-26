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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получит два легких транспортника Ил-112В в 2021 году

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Самолет Ил-112В
Самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Евгений Срибный/ТАСС

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация передаст российским военным два легких транспортника Ил-112В в 2021 году, сообщил журналистам глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Отдельно хотели бы отметить заключение контракта на два Ил-112. Так называемая установочная партия",- заявил Слюсарь.

Он подчеркнул, что на этих самолётах проведены мероприятия по снижению массы, поэтому они будут полностью соответствовать техзаданию Минобороны.

"Эти два самолёта со сдачей в 2021 году мы подключаем к испытаниям для скорейшего завершения ОКР (опытно-конструкторских работ - ИФ)",- сказал глава ОАК.

Как сообщалось, первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, однако на тот момент самолет не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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