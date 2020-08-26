Самолет-разведчик США вторгся в зону северного военного округа Китая

Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону северного военного округа Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами. Об этом 25 августа сообщает минобороны КНР.

«Разведывательный самолет U-2 произвольно вторгся в запретную для полетов зону, <...> серьезно нарушив <...> учебную деятельность Китая, серьезно нарушив китайско-американский кодекс поведения в области морской и воздушной безопасности и связанные с ним международные практики, и это могло легко привести к недоразумениям», — говорится в заявлении на сайте военного ведомства Китая.

В министерстве расценили эти действия как откровенную провокацию, и Китай требует от США, чтобы подобные ситуации прекратились, а Вашингтон предпринимал конкретные действия для поддержания мира и стабильности в регионе.

Накануне российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата над Балтийским морем самолетов-разведчиков ВВС США и ВВС Швеции.

В феврале китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик Р-8А Poseidon военно-морских сил США в Тихом океане. Вместе с тем официальный представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян опроверг данное утверждение.

Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Air Force