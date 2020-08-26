Войти
Известия.ru

Самолет-разведчик США вторгся в зону северного военного округа Китая

218
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Air Force

Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону северного военного округа Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами. Об этом 25 августа сообщает минобороны КНР.

«Разведывательный самолет U-2 произвольно вторгся в запретную для полетов зону, <...> серьезно нарушив <...> учебную деятельность Китая, серьезно нарушив китайско-американский кодекс поведения в области морской и воздушной безопасности и связанные с ним международные практики, и это могло легко привести к недоразумениям», — говорится в заявлении на сайте военного ведомства Китая.

В министерстве расценили эти действия как откровенную провокацию, и Китай требует от США, чтобы подобные ситуации прекратились, а Вашингтон предпринимал конкретные действия для поддержания мира и стабильности в регионе.

Накануне российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата над Балтийским морем самолетов-разведчиков ВВС США и ВВС Швеции.

В феврале китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик Р-8А Poseidon военно-морских сил США в Тихом океане. Вместе с тем официальный представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян опроверг данное утверждение.



Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Air Force

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Швеция
Продукция
P-8 Poseidon
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.06.2019
Безопасно и по правилам: Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
06.05.2013
Лидеры прежние
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков