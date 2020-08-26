«Роскосмос» исполнил расходы на 35,3% от плана на 2020 год

Кассовое исполнение расходов госкорпорации «Роскосмос», по последним данным, составило 35,3% от плана на 2020 год. Об этом во вторник, 25 августа, сообщает пресс-служба Минфина России.

«Кассовое исполнение расходов корпорации по итогам 2018 года — 84,2%, по итогам 2019 года — 81%, по состоянию на 11 августа текущего года — 35,3%. Значительный объем средств федерального бюджета — порядка 180 млрд рублей — сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что на высоком уровне остается объем дебиторской задолженности корпорации по расходам федерального бюджета.

В Минфине считают, что необходимо повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы.

Ранее в этот же день гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Федеральная космическая программа, которая рассчитана до 2025 года, урезана на 150 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

В апреле Рогозин сообщил, что «Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет на 39%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе