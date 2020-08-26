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ЦАМТО

На поточной линии собран первый фюзеляж Ил-76МД-90А по новым технологиям

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Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года
Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года.
Источник изображения: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 25 августа. На "Авиастар-СП", входящем в Дивизион транспортной авиации ОАК (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех), завершилась автоматизированная стыковка первого фюзеляжа тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А по бесстапельной технологии на новой поточной линии сборки.

Состоялась выгрузка первого фюзеляжа самолета из станции стыковки отсеков и произведена его закладка в следующую станцию, где производится монтаж трубопроводных систем. В настоящее время на поточной линии осуществляется отработка технологического процесса.

Как отметил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, "запуск новой поточной линии – знаковое событие для ульяновского предприятия и для всего индустриального ландшафта корпорации, поскольку впервые такая технология используется для сборки больших транспортных самолетов. Большая часть операций роботизирована. Использование цифровых технологий позволят снизить трудоемкость самих работ и значительно сократить сроки стыковки агрегатов планера. Внедрение нового технологического процесса и модернизация производственных мощностей на "Авиастар-СП" будет способствовать наращиванию серийного выпуска самолетов и выходу на темпы до 12 машин в год, что позволит в срок выполнить обязательства перед заказчиками, обеспечить рост выручки и стабильное развитие завода".

По сравнению с ранее используемой традиционной технологией сборки в стапелях автоматизированная поточная линия почти на 40 проц. снижает трудоемкость стыковки планера и в четыре раза сокращает сроки окончательной сборки самолета. Проектная мощность новой поточной линии – 18 воздушных судов в год. Новая технология позволит предприятию в краткосрочной перспективе увеличить темп серийного выпуска Ил-76МД-90А.

Линия состоит из десяти роботизированных станций. На первую станцию отдельные отсеки фюзеляжа поступают из агрегатно-сборочного производства. Станция стыковки отсеков фюзеляжа представляет собой эстакады и комплекс автоматизированных позиционеров. Стыковка осуществляется с максимальной точностью в автоматизированном режиме при помощи лазерной системы измерения.

Далее состыкованный фюзеляж передается на следующую станцию, где специалисты АО "Авиастар-СП" уже приступили к отработке гидравлических систем. На последующих этапах бесстапельной сборки Ил-76МД-90А отрабатывается электрика, осуществляется стыковка консолей крыла к фюзеляжу, установка хвостового оперения и сборка. После этого планер самолета опускается на шасси и перемещается на следующие этапы для навески двигателей, отработки систем.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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