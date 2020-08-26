Кредитный портфель Промсвязьбанка по ОПК превысил 900 млрд рублей

Глава кредитной организации Петр Фрадков напомнил, что Промсвязьбанк сопровождает более 60% всех контрактов гособоронзаказа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Общий кредитный портфель Промсвязьбанка по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с учетом кредитных соглашений, заключенных на форуме "Армия-2020", составил более 900 млрд рублей. Об этом заявил глава кредитной организации Петр Фрадков в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"С учетом тех кредитных соглашений, которые мы подписали на этом форуме, общий портфель кредитный, по которому мы можем отчитаться, составляет более 900 млрд рублей", - сказал он.

Фрадков напомнил, что в настоящее время Промсвязьбанк, являясь опорным банком для российского ОПК, сопровождает более 60% всех контрактов гособоронзаказа.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".