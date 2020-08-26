Авиация России и Сирии за неделю уничтожила 327 боевиков

Также были уничтожены семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 25 августа. /ТАСС/. Авиация РФ и Сирии при поддержке артиллерии и спецназа уничтожила 18-24 августа в районе Сирийской пустыни 327 боевиков из группировки, причастной к убийству российского военного советника 18 августа. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель российской группировки в Сирии.

"В период с 18 по 24 августа при непосредственном участии российских военных советников правительственными войсками САР подготовлена и проведена масштабная операция по разгрому бандформирований. Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе "белой пустыни" ликвидированы 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов", - сказал военный.

Он добавил, что в результате действий боевиков этой группировки "18 августа с. г. от взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в провинции Дейр-эз-Зор погиб российский старший военный советник генерал-майор Вячеслав Гладких".

Боевики под эгидой военных США

По словам собеседника агентства, рост активности банд и бывших членов ИГ (группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) наблюдался в районе Сирийской пустыни в центре страны в течение последнего месяца. Причем большинство боевиков появились в этом районе после так называемой амнистии, проведенной подконтрольной США "автономной администрацией северо-востока Сирии", добавил он.

Банды ИГ пополняются в Сирийской пустыне боевиками, подготовленными на оккупированных США территориях зоны Эт-Танф и сирийского Заевфратья. "Совершая диверсии на транспортных коммуникациях и акты саботажа на объектах нефтегазовой отрасли Сирии, нападая на патрули и посты сирийской армии, боевики дестабилизируют обстановку в регионе", - подчеркнул представитель российской группировки.

Он также отметил, что своими действиями террористы срывают процесс социально-экономического восстановления Сирии и налаживания отношений местных арабских племен с Дамаском.

"Такая ситуация выгодна в первую очередь США и позволяет им обосновывать свое присутствие на востоке САР. Для противодействия террористам правительственные силы Сирии и ВКС России сосредоточили усилия на выявлении сети замаскированных объектов боевиков в "белой пустыне", - отметил военный.

"Операция по очистке "белой пустыни" от остатков бандгрупп будет продолжаться до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооруженных отрядов", - подчеркнул он.