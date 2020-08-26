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ТАСС

Первый летный образец ракеты-носителя "Союз-5" планируют создать в 2022-2023 году

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Облик "Союз-5"
Облик "Союз-5".
Источник изображения: Изображение: @Rogozin

Ракету планируется использовать для запусков с космодрома Байконур в рамках проекта "Байтерек" и с плавучего космодрома "Морской старт"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Первый летный образец перспективной ракеты-носителя "Союз-5", которую планируется использовать для запусков с космодрома Байконур в рамках проекта "Байтерек" и с плавучего космодрома "Морской старт", будет изготовлен в конце 2022 - начале 2023 года. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (предприятие-изготовитель ракет "Союз") Дмитрий Баранов.

"Сейчас идет изготовление испытательных образцов. Первый летный [образец] - конец 2022 года - начало 2023 года", - сказал Баранов.

По его словам, эту ракету можно использовать для запусков как с космодрома Байконур в рамках проекта "Байтерек", так и для запусков с плавучего космодрома "Морской старт".

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия". В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска. Ее элементы и технологии планируется использовать в первой ступени создаваемой в РФ сверхтяжелой ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Морской старт
Союз-5 РН
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