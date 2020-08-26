Гособоронзаказ скорректировали в части развития корабельной группировки ВМФ

Государственный оборонный заказ скорректирован в части развития корабельной группировки ВМФ России, переоснащения Вооруженных сил, поддержки оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на форуме «Армия-2020» 25 августа.

«При уточнении государственного оборонного заказа в полном объеме учтены решения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина в части развития корабельной группировки в дальней морской зоне, в части опережающего оснащения Вооруженных сил Российской Федерации, обеспечения поддержки и дальнейшего развития предприятий ОПК Дальнего Востока и Сибири», — сказал он.

Во время церемонии подписания контрактов с ОПК замминистра обороны отметил, что специалисты российского военного ведомства провели большую работу по анализу и уточнению гособоронзаказа с учетом обеспечения потребности Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Криворучко также заявил, что в результате реализации контрактов, подписанных на форуме «Армия-2020», Вооруженные силы России получат самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники.

Вице-премьер России Юрий Борисов 25 августа рассказал, что в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), регионы и институты развития подписали порядка 30 соглашений. Общая сумма контрактов составила 250 млрд рублей.

Военно-технический форум «Армия-2020» в этом году проходит одновременно с Армейскими международными играми.

Главной целью Армейских международных игр является не только демонстрация силы и мощности армиями разных стран, но и укрепление межгосударственных связей.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков