На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ

По итогам контрактов, подписанных во время Международного военно-технического форума «Армия-2020», Вооруженные силы России получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов. Об этом 25 августа сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Сегодня вручены 17 и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 трлн рублей», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, в рамках выполнения этих контрактов будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения. Криворучко отметил, что подписание этого пакета контрактов станет «важным этапом в реализации государственной программы вооружения». В частности, заключены контракты на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ с установкой прицела наводчика многоканального «Сосна-У» и дополнительной защитой и на капитальный ремонт с модернизацией боевых разведывательных машин командирских БРМ-1К.

Также объявлено о заключении контракта на изготовление и поставку бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л и боевых машин пехоты БМП-3.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о планах ведомства заключить в рамках форума «Армия-2020» с предприятиями ОПК 39 контрактов на общую сумму порядка 1,16 трлн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков