РКС представил на «Армии-2020» керамические платы, изготовленные по LTCC-технологии

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» перспективные многослойные керамические платы, изготовленные по LTCC-технологии.

Посетители «Армии-2020» на стенде РКС могут увидеть выполненные по LTCC-технологии генератор, управляемый напряжением и две многослойные керамические СВЧ платы для приемопередающих устройств типового размера. Обе платы уже применяются в блоках перспективной приемно-передающей аппаратуры бортового и наземного базирования.

Также на стенде РКС представлена изготовленная по LTCC-технологии перспективная крупногабаритная многослойная керамическая плата для устройств, работающих в цифровом формате передачи сигнала. Размер платы составляет 150х150х2.4 мм, она применяется в высокоскоростных устройствах приема, передачи и обработки сигнала, работающих в СВЧ диапазоне частот, востребованном в космическом приборостроении при создании перспективных космических аппаратов.

«LTCC-технология предполагает широкое применение в создании многослойных плат для высокочастотных электронных приборов, корпусов микросхем и выступает в качестве альтернативы многослойным печатным платам из текстолита и высокотемпературной керамики при предъявлении к ним ряда специальных требований», – сообщил главный технолог АО «НИИ ТП» (входит в РКС) Валерий Ходжаев.

LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) — технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики, применение которой позволяет увеличивать надежность и обеспечивать качественно высокие эксплуатационные характеристики аппаратуры космического назначения. LTCC-технология доказала свою надежность, экономическую эффективность и нашла широкое применение в создании многослойных плат для высокочастотных электронных приборов и корпусов микросхем. Фирмы США и Европы активно используют эту технологию как в гражданских приборах, так и в приборах специального назначения, но не поставляют многослойные керамические платы изготовленные на основе LTCC-технологии для высокочастотных приборов в Россию.