На смену «Армате»: на «Армии-2020» представили концепт танка будущего

В Минобороны разработали концепцию танка, который может заменить «Армату»

В Министерстве обороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен заменить «Армату» после 2040-х годов. Проект представил 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) в рамках форума «Армия-2020». Какими преимуществами будет обладать танк и с какими сложностями могут столкнуться разработчики - в обзоре «Газеты.Ru».

Перспективный танк будет иметь двухзвенную сочлененную конструкцию, что позволит снизить удельное давление на грунт, решая проблему роста массы машины, передает ТАСС.

Передний боевой модуль будет иметь отделение управления с тремя членами экипажа, которые будут находиться в бронированной капсуле. В средней части боевого модуля будет расположена необитаемая башня с электротермохимической пушкой с автоматом заряжания. Танк планируется оснастить самонаводящимися ракетами вертикального старта с дальностью до 12 км, комплексом активной защиты, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов.

Газотурбинный двигатель на 3 тыс. л.с., как и воздушные и наземные беспилотные летательные аппараты, выполняющие функцию разведки и охраны, разместятся во втором звене танка.

По мнению экспертов, танк «Армата» будет эффективен в бою до 2040-х годов, однако необходимо уже сейчас разрабатывать танк на отдаленную перспективу.

«Особо сказать по поводу «танка будущего» пока еще нечего. Ведь это еще даже не проект. Это некая концепция, некое видение перспективной боевой бронированной машины будущего. В то же время и особо ничего нового в этом концепте нет», - рассказал «Газете.Ru» один из ведущих российских экспертов в области танкостроения и боевого применения боевых бронированных машин Михаил Барятинский.

Как отметил собеседник издания, двухзвенная компоновка известна давно. Машины с этой компоновкой создавались и раньше, и создаются в настоящее время. К примеру, в настоящее время отечественные двухзвенные транспортеры применяются в арктических подразделениях и частях Вооруженных сил России.

«Еще в советские времена было разработано семейство мощных двухзвенных тягачей-транспортеров «Витязь», причем эти машины были довольно большой грузоподъемности», - напомнил Михаил Барятинский.

Как отметил специалист, ранее за рубежом создавались опытные экспериментальные образцы танков по двухзвенной компоновке, но они были относительно небольших размеров и массы.

Так что с технической точки зрения реализация двухзвенной компоновки для перспективного танка каких-то принципиальных сложностей за собой не влечет, подчеркнул Михаил Барятинский.

Более того, по словам эксперта,

сама по себе двухзвенная компоновка привлекательна тем, что позволяет решить вопрос защищенности и вооружения боевой машины в наиболее оптимальном формате. Двигатель в этом случае будет вынесен за пределы боевой капсулы.

«Другой вопрос, что все это упиралось, как правило, либо в невозможность обеспечения эффективной связи между двумя звеньями, либо в достаточно высокую стоимость полноценной реализации этого замысла. Это можно сказать о двухзвенной компоновке в целом», - отметил специалист.

«Что касается предложенной концепции российского танка третьего тысячелетия, то опять-таки повторю - сказать-то пока по большому случаю нечего. Мое личное глубокое убеждение, что заявленная дата - после 2040 года - вызывает в определенном плане большие сомнения. Ведь пока еще даже непонятно, как все пойдет в сфере технического прогресса», - считает Михаил Барятинский, учитывая, что сегодня наблюдается достаточно быстрый процесс в области развития радиоэлектроники и компьютерных технологий, при параллельном замедлении прогресса в сфере «железа».

По его мнению, в этой области в XX веке был колоссальный скачок, а сейчас здесь как-то все замедлилось и успокоилось.

«Если мы возьмем танки, то на вооружении всех основных армий мира стоят боевые бронированные машины, созданные и принятые на вооружение 35, а то и 40 лет назад. Они модернизируются как раз за счет бурного, прогрессирующего развития в электронной области», - подчеркнул Михаил Барятинский.

Как отметил специалист, американцы планируют, что основной боевой танк ВС США «Абрамс» на вооружении будет стоять как минимум до 2030 года.

Таким образом, по мнению Барятинского, как будет выглядеть перспективный танк третьего тысячелетия в 2040 году, пока еще далеко не ясно. Но отрадно, что 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники работает, генерирует разного рода замыслы и концепции, ищет варианты, какие-то пути, ведутся НИОКР, и это положительно и не может не радовать.

«В то же время даже тех компонентов, которые заявлены для перспективного танка третьего тысячелетия, еще и нет по большому счету. Нет ни газотурбинного двигателя мощностью в три тысячи лошадиных сил, ни какой-то электротермохимической пушки», - заключает Михаил Барятинский.

На достаточно простой вопрос - каким быть танку третьего тысячелетия, ответить однозначно довольно сложно, поскольку это требует анализа большого числа взаимосвязанных факторов.

Есть все основания предполагать, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, что

калибр танковых орудий серийных машин в самое ближайшее время увеличится до 140-155 мм (и это уже происходит на практике), улучшатся их баллистические характеристики (давление 6500-7500 кг/кв. см) при незначительном возрастании веса. Канал ствола останется гладким, обеспечивая таким образом легкую и прочную конструкцию ствола с высокими баллистическими характеристиками.

Калибр 140-155 мм увеличит бронепробиваемость гиперскоростных бронебойных снарядов, поражающее воздействие кумулятивных снарядов и способность осколочно-фугасных снарядов уничтожать танки посредством импульсного эффекта, даже не пробивая брони.

Танк будущего будет отличаться довольно высоким уровнем защиты. Учитывая данные перспективных разработок, можно ожидать применения на боевых машинах лобовой брони, эквивалентной по толщине 1200 мм гомогенной броневой стали.

Существенный прогресс ожидается в системах управления огнем боевых бронированных машин.

В целом же, танки как были, так и останутся в исторически обозримый срок главной ударной силой сухопутных войск.

Михаил Ходаренок