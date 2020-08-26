Российская армия получит более 500 новых образцов техники

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Минобороны РФ на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллионов рублей.
По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведён ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения.
"Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения [до 2027 года]", - сказал замминистра.
Государственный оборонный заказ скорректирован в части развития корабельной группировки ВМФ России, переоснащения Вооруженных сил, поддержки оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока, сообщил Алексей Криворучко.
По его словам, проведена "большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом обеспечения потребности Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".
Кроме того, по его словам, будет выполнен "комплекс мероприятий по поддержанию в боеготовом состоянии и модернизации находящихся на вооружении образцов вооружения, военной и специальной техники, а также разработке новых образцов техники".