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РИА Новости

Российская армия получит более 500 новых образцов техники

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Минобороны РФ на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллионов рублей.

"Сегодня вручены 17 [заключенных заранее] и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 триллиона рублей", - заявил во вторник замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведён ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения.

"Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения [до 2027 года]", - сказал замминистра.

Государственный оборонный заказ скорректирован в части развития корабельной группировки ВМФ России, переоснащения Вооруженных сил, поддержки оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока, сообщил Алексей Криворучко.

"При уточнении государственного оборонного заказа в полном объеме учтены решения верховного главнокомандующего Владимира Путина в части развития корабельной группировки в дальней морской зоне, в части опережающего оснащения ВС РФ, поддержки и развития предприятий ОПК Дальнего Востока и Сибири", - сказал Криворучко на форуме "Армия-2020".

По его словам, проведена "большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом обеспечения потребности Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".

Кроме того, по его словам, будет выполнен "комплекс мероприятий по поддержанию в боеготовом состоянии и модернизации находящихся на вооружении образцов вооружения, военной и специальной техники, а также разработке новых образцов техники".

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