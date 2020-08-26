"Грянет революция". Вице-премьер РФ описал будущее с появлением С-500

МОСКВА, 25 августа/ Радио Sputnik. Вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в интервью телеканалу "Звезда" предрек технологическую революцию в мире после появления комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-500.

По мнению заместителя председателя правительства РФ, комплексы С-400 и С-500 являются венцом в создании техники противовоздушной обороны.

"Это не самый высокий технологический уровень, признаем это. Это не самый высокий уровень в использовании элементной базы. Это разумная комбинация совершенных алгоритмов математики и инженерии. Все это дает оптимальный, с точки зрения реализации, результат. Поэтому комплекс С-400 в настоящее время является лучшим в мире и пользуется абсолютным спросом. За ним стоят очереди. С появлением С-500 грянет революция. Дождемся завершения испытаний", – заявил Борисов "на полях" международного военно-технического форума "Армия-2020".

Российское оружие пользуется неизменной популярностью за границей, добавил замглавы правительства. На протяжении последних десятилетий российский ОПК имеет стабильный портфель заказов свыше 50 миллиардов рублей.

"Это устойчивое второе место. Мы конкурируем с конгломератом ведущих производителей. Делаем это успешно. У нашего вооружения всегда есть покупатели", - подчеркнул Борисов.

По его словам, большой интерес к приобретению отечественных систем вооружения проявляют Индия и Китай. Власти Ирана также рассчитывают на партнерские отношения с Россией после снятия международных санкций, заключил Борисов.

Ранее радио Sputnik сообщало, как сенатор оценил перспективы мирового спроса на С-500.