Новую линейку оптических прицелов со сменным увеличением представил "Швабе" на "Армии-2020"

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Образцы усовершенствованных прицелов со сменным увеличением, полностью состоящие из российских компонентов, представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" холдинг "Швабе".

"В новой линейке, которую можно увидеть на форуме, - ПО104 и ПО156, ставшие доработанными версиями прицела сменного увеличения ПСУ. Производитель - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ)", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Генеральный директор НПЗ Василий Рассохин отмечает, что "облик и функционал новой линейки сформирован предприятием с учетом пожеланий потребителей".

"Прицелы имеют меньший вес и габариты по сравнению с предыдущей версией, улучшенные варианты прицельных сеток под различные задачи пользователя, поэтому могут быть интересны и охотнику, и спортсмену, и представителям силовых ведомств. В стране подобных разработок больше нет", - сказал Рассохин, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, начало серийного производства этой продукции запланировано на сентябрь текущего года.

Среди преимуществ новых приборов в герметичном исполнении, в частности, - широкий угол обзора, внутреннее выполнение механизмов выверки, комбинированная прицельная сетка для работы в динамической мишенной обстановке. Отмечается быстросъемный механизм кронштейна, диоптрийная подвижка окуляра, а также мгновенное переключение увеличения переводом рычага в нижней части прицела.