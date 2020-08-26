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Интерфакс-АВН

Новую линейку оптических прицелов со сменным увеличением представил "Швабе" на "Армии-2020"

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Аппаратура Швабе
Аппаратура Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Образцы усовершенствованных прицелов со сменным увеличением, полностью состоящие из российских компонентов, представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" холдинг "Швабе".

"В новой линейке, которую можно увидеть на форуме, - ПО104 и ПО156, ставшие доработанными версиями прицела сменного увеличения ПСУ. Производитель - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ)", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Генеральный директор НПЗ Василий Рассохин отмечает, что "облик и функционал новой линейки сформирован предприятием с учетом пожеланий потребителей".

"Прицелы имеют меньший вес и габариты по сравнению с предыдущей версией, улучшенные варианты прицельных сеток под различные задачи пользователя, поэтому могут быть интересны и охотнику, и спортсмену, и представителям силовых ведомств. В стране подобных разработок больше нет", - сказал Рассохин, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, начало серийного производства этой продукции запланировано на сентябрь текущего года.

Среди преимуществ новых приборов в герметичном исполнении, в частности, - широкий угол обзора, внутреннее выполнение механизмов выверки, комбинированная прицельная сетка для работы в динамической мишенной обстановке. Отмечается быстросъемный механизм кронштейна, диоптрийная подвижка окуляра, а также мгновенное переключение увеличения переводом рычага в нижней части прицела.

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Страны
Россия
Компании
НПЗ
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
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