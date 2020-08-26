"Российские космические системы" представили систему высокоточного мониторинга смещения инженерных конструкций

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - "Российские космические системы" (РКС, входят в "Роскосмос") представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" систему высокоточного мониторинга смещения инженерных сооружений, способную прогнозировать возможную аварию, сообщили в пресс-службе холдинга во вторник.

"Холдинг "Российские космические системы" представил на проходящем в Подмосковье форуме "Армия-2020" созданную на основе навигационных технологий систему высокоточного мониторинга смещения инженерных сооружений (ВМСИС). Она позволяет предотвращать аварии и снижает затраты на эксплуатацию объектов инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе.

Там пояснили, что система уже прошла проверку и в настоящее время успешно применяется при строительстве железнодорожных мостов, плотин, высотных зданий и объектов нефтегазового сектора. В основе ее работы - сигналы навигационных спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou.