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Интерфакс-АВН

Армейские международные игры служат укреплению сотрудничества между странами-участницами, заявил Алиев, принимая Шойгу

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АрМИ
Армейские международные игры.
Источник изображения: Александр Вильф / РИА Новости

Баку. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Армейские международные игры служат делу укрепления сотрудничества между странами-участницами соревнований, заявил во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Баку.

"Рад вас снова видеть в Азербайджане... Сегодня мы открываем соревнования "Кубок моря", который является частью Армейских международных игр", - сказал глава государства.

Он отметил, что Азербайджан традиционно участвует в армейских играх и традиционно принимает "Кубок моря".

"Думаю, что эти соревнования будут и дальше служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые принимают в них участие", - подчеркнул Алиев.

По его словам, соревнования - это также хорошая возможность увидеться и обменяться мнениями по вопросам, связанным с перспективами двустороннего сотрудничества в военной сфере, которые являются частью очень обширной повестки дня межгосударственных отношений России и Азербайджана.

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