Россия хочет восстановить комплекс «Морской старт»

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Ольги Никитиной "Россия восстановит "Морской старт". Юрий Борисов оценил стоимость проекта в 35 млрд рублей", единственный в мире плавучий космодром "Морской старт" будет восстановлен, сообщил вице-премьер Правительства России Юрий Борисов. На это, по его словам, потребуется 35 млрд рублей, хотя еще в июле "Росатом", который наравне с владельцем платформы S7 и "Роскосмосом" называется интересантом проекта, приводил оценку 83,8 млрд руб. в текущих ценах. Предполагается, что для коммерческой окупаемости нужно будет осуществлять не менее пяти пусков в год. Ракета для комплекса еще не готова и разрабатывается на базе "Союза-5".

Стартовая платформа Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" в акватории порта Славянка (Приморский край), 2020 год (с) Виталий Аньков / РИА Новости

Космодром "Морской старт" будет восстановлен, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе форума "Армия России". Предварительная оценка необходимых для этого средств - 35 млрд руб. Для осуществления пусков будет создан специализированный оператор.

Кто будет учредителем этого оператора - вопрос еще открытый, но я думаю, что там есть место и Роскосмосу, и Росатому, и S7",- сообщил господин Борисов, отметив, что в консорциуме могут принять участие также фонды или банки, "потому что нужны деньги".

"Безусловно, старт будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет,- заключил Юрий Борисов.- Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться пусковыми услугами с него. Все это технически возможно". Коммерческий успех проекта будет при осуществлении не менее пяти пусков в год, подчеркнул он. При этом "часть этих пусков должна быть - государственные программы, а часть коммерческие пуски, хотя бы 50 на 50".

Международный консорциум "Морской старт" был создан в 1995 году в сотрудничестве с Boeing. С него предполагалось осуществлять коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи украинских носителей "Зенит 3SL". В апреле 2018 года S7 Space стала владельцем плавучего космодрома. В возобновление его работы инвестировали $220 млн. В 2019-2023 годах с "Морского старта" планировалось запустить 12 "Зенитов". Однако из-за ухудшения российско-украинских отношений от украинской ракеты отказались, альтернативы ей не нашлось. Было решено перебазировать комплекс из США на российский Дальний Восток, что потребовало снятия оборудования, поставленного Boeing. Глава S7 Владимир Филев говорил в интервью "Ъ" в апреле, что проект отложен до лучших времен.

Сейчас S7, основным бизнесом которой являются авиаперевозки, вместе со всей отраслью переживает сложные времена из-за последствий пандемии. Кроме того, рынок коммерческих запусков стал менее привлекательным на фоне демпинга со стороны SpaceХ, чья концепция возвращаемой первой (и самой дорогостоящей) ступени ракеты позволяет существенно сократить расходы.

Сама SpaceХ тоже использует морские платформы, но сейчас - только для приземления возвращаемых первых ступеней.

Среди интересантов покупки проекта у S7 назывались дочерние структуры "Росатома". Как сообщал ТАСС со ссылкой на источники, авиакомпания намерена продать платформу Odyssey и командное судно в рамках программы избавления от непрофильных активов. Отмечалось, что с учетом состояния платформы и командного судна после демонтажа оборудования американской стороной, а также в связи с необходимостью создания с нуля береговой инфраструктуры стоимость реализации проекта оценивается как крайне высокая, а на фоне пандемии у частной авиакомпании "просто нет на это денег".

При этом еще в июне затраты на восстановление работоспособности комплекса "Морской старт" оценивались в 83,8 млрд руб. в текущих ценах, сообщали "РИА Новости" со ссылкой на материалы "Росатома", составленные по предоставленным "Роскосмосом" данным. С учетом инфляции называлась сумма 91 млрд руб.

Официально в "Росатоме" говорили о нецелесообразности покупки комплекса, в частности ссылаясь на снижение стоимости запуска ракет-носителей на коммерческом рынке в связи с деятельностью SpaceX, отсутствие значительной потребности госкорпорации в космических пусках, а также на конкуренцию проекта с "Роскосмосом".

Юрий Борисов, впрочем, полагает, что пуски с "Морского старта" не оставят без заказов космодром Восточный.

"У нас на "Восточном" старт "Ангары" и сверхтяжелая ракета-носитель",- напомнил он. А в апреле сам "Роскосмос" сообщал, что хочет с 2024 года возобновить пуски ракет с плавучего космодрома "Морской старт". Госкорпорация поручала своим предприятиям проработать возможность участия в проекте.

S7 Space разрабатывал собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты "Союз-5" (создается РКК "Энергия"). Носитель в компании получил условное название "Союз-7" и "Союз-7SL" (Sea Launch - "Морской старт"). В июле 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. "Наши специалисты Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры знают, как ее превратить в пусковую платформу в течение нескольких лет, рассчитали, сколько это стоит. Поэтому, конечно, мы сделаем для нее ракету в морской версии. Работа по ракете "Союз-5" развернута в Самаре, люди полны энтузиазма, они сделают ракету к 2023 году",- говорил он в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

В свою очередь, газета "Ведомости" в материале Александра Воробьева и Дарьи Молотковой "Плавучий космодром "Морской старт" от разделки на лом спасут госкомпании. В восстановление комплекса необходимо вложить около 35 млрд рублей" также пишет, что предварительная сумма, необходимая на восстановление космического пускового комплекса "Морской старт" (Sea Launch), составляет около 35 млрд рублей, рассказал на форуме "Армия-2020" вице-премьер Юрий Борисов (цитата по "Интерфаксу").

"Старт" безусловно будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет, добавил Борисов. Для управления комплексом будет создана новая компания, участие в ней могут принять "Росатом", "Роскосмос", S7 Group, рассказал Борисов. Неработающий "Морской старт" сейчас полностью принадлежит S7 Group Владислава Филева. Содержание комплекса обходится в $20 млн в год, рассказывал "Ведомостям" в 2018 г. тогдашний гендиректор S7 Space Сергей Сопов. В ковидный кризис S7 Group вошла с огромной для авиакомпании финансовой подушкой - свыше 20 млрд руб., рассказали два человека, близкие к S7. Но убытки из-за эпидемии будут огромными, а восстанавливается рынок авиаперевозок очень медленно. Высокий летний сезон, за счет которого пассажирские авиакомпании живут весь год, потерян, добавляет один из них. S7 серьезно и эффективно сократила расходы и не может позволить себе тратить кэш, продолжает он.

S7, если не найдет для "Морского старта" покупателя, готова просто пустить платформу на лом, рассказал человек, близкий к "Роскосмосу". На серьезное финансовое участие в проекте S7 сейчас не способна. В мае "РИА Новости" сообщило, что переговоры о покупке комплекса ведет "Росатом". "Росатом" имеет огромные финансовые ресурсы и активно ищет пути для диверсификации своего бизнеса, отсюда интерес к "Морскому старту", рассказал федеральный чиновник. Летом правительство поручило "Росатому" и "Роскосмосу" подготовить оценки и предложения по развитию проекта, рассказал человек, близкий к "Роскосмосу", эта работа еще не завершена.

Рассматривался и такой вариант, что комплекс выкупит обратно "Роскосмос", продолжает собеседник "Ведомостей", но последний не видит перспектив в проекте, который к тому же стал бы конкурентом существующим пусковым площадкам госкорпорации (прежде всего строящейся второй очереди космодрома "Восточный", с которой будет летать разрабатываемая ракета "Ангара-А5").

S7 закрыла сделку по покупке комплекса, в состав которого входила морская пусковая платформа, командное судно, портовая инфраструктура и склады в Калифорнии, в начале 2018 г. Куплен комплекс был примерно за $150 млн у швейцарской компании Sea Launch, которая принадлежит входящей в "Роскосмос" РКК "Энергия". Пуски с "Морского старта" прекратились в 2014 г. из-за событий на Украине: украинский завод "Южмаш" отказался поставлять для него ракету-носитель "Зенит". "Роскосмос" нашел для комплекса в лице S7 частного инвестора, с которым готовы были работать украинские госпредприятия. Филев договорился о продолжении пусков с правительством США, заказал на "Южмаше" 12 ракет "Зенит" и готовился произвести первый коммерческий пуск в конце 2019 г. Но российское правительство так и не дало разрешения на поставку для "Зенитов" российских ракетных двигателей РД-171, хотя Филев приобрел комплекс под обещание, что с этим проблем не будет.

S7 Group пришлось отказаться от пусков и сделать ставку на разрабатываемую "Роскосмосом" ракету "Союз-5" ("Иртыш") - она должна появиться в 2023 г. Так как с территории США запускать российскую ракету нельзя, то весь комплекс пришлось перегнать через Тихий океан в порт Славянка в Приморском крае - он прибыл в Россию в марте этого года.

Представитель S7 от комментариев отказался, представители "Роскосмоса" и "Росатома" на запросы не ответили.

Для коммерческого успеха "Морскому старту" надо делать до пяти пусков в год, заявил Борисов. В год платформа способна делать шесть пусков, так как ей надо от порта базирования доплыть до экватора. При этом пуски с плавучей платформы не оставят без заказов космодром "Восточный", считает Борисов.

"Sea Launch имел бы значение для отечественной космонавтики, если бы производил пуски с базирующейся в США платформы. Это позволило бы проекту обойти санкции: Пентагон с 2023 г. запретил пускать свои объекты с территории России. Так как коммерческие пуски с территории России проводят в том числе сотрудничающие с Пентагоном иностранные компании, то они из опасений потерять заказы американского ведомства станут сокращать сотрудничество с "Роскосмосом". "Морской старт" был лишен таких рисков, плюс он располагал дешевой украинской ракетой", - говорит основатель проекта "Открытый космос" Виталий Егоров.

"В нынешней конфигурации "Морской старт" России с коммерческой точки зрения не нужен: он действительно будет конкурировать с российской "Ангарой-А5" и космодромом "Восточный", внутренних заказов - как государственных так и коммерческих - для обоих проектов не хватит, а на мировом рынке ему тяжело будет конкурировать со SpaceX Илона Маска. Тяжело и по причине санкций, и потому, что для проекта разрабатывается новая дорогая ракета-носитель", - добавляет Егоров. Государство спасает "Морской старт", видимо, из соображений престижа - все-таки это интересный с технической точки зрения проект, единственная плавучая платформа, добавляет эксперт.