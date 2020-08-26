Пусковая установка 51П6Е2 зенитного ракетного комплекса "Абакан"

Как можно понять, "Абакан" - очередной вариант и ранее предлагавшихся на рынок вариантов ЗРС серии С-300В на колесном шасси.

Оригинал взят у коллеги saidpvo в ПУ 51П6Е2 ЗРК "Абакан" / Армия-2020

На Форуме "Армия-2020" была впервые представлена самоходная пусковая установка 51П6Е2 ЗРК нестратегической ПРО (НПРО).

Цитата по пресс-релизу Концерна ВКО "Алмаз-Антей":

Еще одной новинкой "Армии-2020" станет пусковая установка 51П6Е2, которая в составе перспективного комплекса нестратегической противоракетной обороны предназначена для борьбы с баллистическими целями. Изделие будет представлено перед Демонстрационно-выставочным центром (ДВЦ) Концерна.

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2. Высокомобильный многоканальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан" предназначен для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегических важных военно-промышленных объектов, правительственных и административных зданий государства.

3. ЗРК "Абакан" интегрируется в систему ПВО-ПРО и обеспечивает выполнение боевых задач при ведении как автономных действий, так и в составе любых ЗРК средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля, расширяющего возможности группировки ПВО-ПРО по отражению массовых ударов баллистическими ракетами.

4. Возможно, что в качестве шасси использовано шасси БАЗ-6909.60

5. Официальная информация по ПУ и ЗРК. На плакате ЗРК изображена МФРЛС с двумя ПУ. Разработчиком ЗРК является НИЭМИ (в составе НПО "Алмаз"), а ПУ - Машиностроительный завод им. Калинина (МЗиК).

6. Судя по плакатам, основное средство поражения комплекса - зенитные управляемые ракеты 9М82МДЭ, которые также могут применяться в ЗРС "Антей-4000".

7. Основые ТТХ

Макс дальность поражения ОТР - 30 км

Макс высота поражения баллистических целей - 25 км

Количество ЗУР 9М82МДЭ на ПУ - 2

Время подготовки ЗУР - 7,5 с

Интервал между пусками - до 2 с

Масса ПУ с боекомплектом - 53,5 т

Боевой расчет - 2 чел

Время развертывания/свертывания - не более 6 мин

Макс скорость передвижения - 60 км/ч

Запас хода по шоссе с асфальтовым покрытием - 500 км

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Представленная ПУ и ЗРК "Абакан" - это исключительно продукт для иностранного заказчика. В настоящее время Концерн ВКО крайне активно продвигает зенитные системы и комплексы, созданные в процессе глубокой модернизации ЗРС С-300В. Это "Антей-2500" и "Антей-4000", придаваемая ПУ 9А383Е к ЗРК "Викинг" и новая ПУ 51П6Е2 с противоракетами.

Продолжение следует!