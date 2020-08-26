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Советская военная техника и вооружение на учениях 186-й бригады монгольской армии

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Советская военная техника и вооружение 1930-1960 гг. на учениях 186 бригады Монгольской армии

20 августа 2020 года в Орхонском аймаке Монголии в присутствии премьер-министра страны У. Хурэлсуха состоялись полевые командно-штабные учения 186 мотострелковой имени маршала МНР Дэмида бригады монгольской армии.

Бригада сформирована в 1936 году. Соединение принимало участие в боях на Халхин-Голе в 1939 году и в Освободительной войне 1945 года. Четверо военнослужащих бригады удостоены звания "Герой МНР". В настоящее время соединение дислоцируется в городе Эрдэнэт. В 2016 году бригада награждена орденом Боевого Красного Знамени.

На вооружении бригады до сих пор стоят: танки Т-55, 37-мм автоматические зенитные пушки образца 1939 года (61-К), ЗПУ-4 - счетверённые 14,5-мм зенитные пулемётные установки пулеметов КПВ и 122-мм гаубицы образца 1938 года (М-30).

Вообщем, любителям раритетов - советский мотострелковый полк 1960-х годов в наступлении под катом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Продукция
Т-55
Проекты
2020-й год
Военные учения
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