Парламент Таиланда одобрил покупку в Китае двух дополнительных ДЭПЛ класса S26T

ЦАМТО, 25 августа. Подкомитет парламента Таиланда, отвечающий за госзакупки, 21 августа проголосовал за выделение 713 млн. долл. на закупку для ВМС страны двух дизель-электрических подводных лодок класса S26T (Thailand).

Как сообщает Bangkok Post, в подкомитете разгорелись жаркие дебаты между представителями ВМС и парламентариями, выступающими против данного плана в контексте экономического ущерба, нанесенного стране из-за пандемии COVID-19.

Следует отметить, что критики проекта и ранее оказывали давление на представителей парламента Таиланда с требованием пересмотреть план закупок, так как экономика страны нуждается в большой поддержке для преодоления ущерба, нанесенного пандемией COVID-19.

В ВМС Таиланда напомнили, что премьер-министр страны Прают Чан-Оча подписал меморандум о закупке в общей сложности трех подводных лодок с министром обороны Китая. Пока заключен контракт на закупку первой субмарины, которая, согласно обновленному графику, должна быть передана ВМС Таиланда в 2024 году.

Как уже сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВМС Таиланда подводные лодки отсутствуют. В начале 2015 года командование ВМС в очередной раз приступило к оценке возможных вариантов закупки ДЭПЛ. Были рассмотрены предложения судостроительных компаний из Китая, России, Германии, Республики Корея и Швеции.

В июне 2015 года комиссия, сформированная для реализации плана закупки ДЭПЛ, проголосовала в пользу приобретения предложенной Китайской корпорацией судостроительной промышленности CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) ДЭПЛ S26T, являющейся модифицированным экспортным вариантом ДЭПЛ класса "Юань" ("Тип-041"). Причиной выбора китайских подводных лодок была названа их минимальная стоимость по сравнению с предложениями других стран (стоимость предложения Китая была на треть ниже, чем у конкурентов).

Тем не менее, проект был заморожен правительством в результате возникшей в стране волны критики и возобновился только в 2016 году, когда правительство утвердило принципиальный план закупки трех построенных в Китае подлодок общей стоимостью 36 млрд. батов. В апреле 2017 года Кабинет министров одобрил выделение 13,5 млрд. батов (383 млн. долл.) для финансирования покупки первой из трех запланированных подлодок класса S26T.

Контракт на поставку первой дизель-электрической подводной лодки проекта S26T командование ВМС Таиланда подписало с Китайской корпорацией по судостроению и морской технике CSOC (China Shipbuilding & Offshore International Corporation) 4 мая 2017 года. По имеющимся данным, соглашение также включает обучение личного состава, поставку запасных частей, некоторого количества торпед неизвестного типа и противокорабельных ракет подводного пуска CM-708, передачу ряда технологий, оказание услуг по обслуживанию техники и создание инфраструктуры.

Оплата за первую подлодку будет произведена семью траншами, включая 700 млн. батов в 2017 году, а затем по 2 млрд. батов в течение 2018-2023 гг.

Резка стали для строительства первой подлодки началась в Китае в сентябре 2018 года, церемония закладки киля состоялась на верфи Wuchang Shipbuilding в Ухане 5 сентября 2019 года. На тот момент ожидалось, что строительство будет завершено в середине 2023 года.

ВМС Таиланда планируют заключить контракт на поставку двух дополнительных ДЭПЛ S26T в ближайшей перспективе, чтобы получить их к 2026 году.