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Известия.ru

«Адмирал Нахимов» назвали самым «зубастым» кораблем ВМФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым боеспособным и грозным кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил во вторник, 25 августа.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» он рассказал о ходе работ по перевооружению крейсера и оснащению его новейшим оборудованием.

«Забортная арматура установлена, грузятся остатки ключевого крупногабаритного оборудования. Начинаются активный электромонтаж и подключение систем, в том числе установка новейшего вооружения. Это сделает «Нахимов» самым «зубастым» кораблем Военно-морского флота», — цитирует Рахманова телеканал «Звезда».

22 августа Forbes написал, что после модернизации «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным военным кораблем в мире.

Ракетный крейсер вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 «Гранит», которые прозваны «убийцами авианосцев», а также комплексами ПВО С-300 и ракетами 9К33 «Оса», сообщается на сайте kp.ru.

В 2022 году крейсер передадут ВМФ России. «Адмирал Нахимов» станет одним из первых кораблей, которые получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». Эти боеголовки способны превышать скорость звука в девять раз, при этом маневрируя и меняя траекторию в ходе полета.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о планах ведомства заключить в рамках форума «Армия-2020» с предприятиями ОПК 39 контрактов на общую сумму порядка 1,16 трлн рублей.


Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Гранит
С-300
Циркон-С 3М22
Компании
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Шойгу Сергей
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