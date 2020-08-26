«Адмирал Нахимов» назвали самым «зубастым» кораблем ВМФ

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым боеспособным и грозным кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил во вторник, 25 августа.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» он рассказал о ходе работ по перевооружению крейсера и оснащению его новейшим оборудованием.

«Забортная арматура установлена, грузятся остатки ключевого крупногабаритного оборудования. Начинаются активный электромонтаж и подключение систем, в том числе установка новейшего вооружения. Это сделает «Нахимов» самым «зубастым» кораблем Военно-морского флота», — цитирует Рахманова телеканал «Звезда».

22 августа Forbes написал, что после модернизации «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным военным кораблем в мире.

Ракетный крейсер вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 «Гранит», которые прозваны «убийцами авианосцев», а также комплексами ПВО С-300 и ракетами 9К33 «Оса», сообщается на сайте kp.ru.

В 2022 году крейсер передадут ВМФ России. «Адмирал Нахимов» станет одним из первых кораблей, которые получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». Эти боеголовки способны превышать скорость звука в девять раз, при этом маневрируя и меняя траекторию в ходе полета.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о планах ведомства заключить в рамках форума «Армия-2020» с предприятиями ОПК 39 контрактов на общую сумму порядка 1,16 трлн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков