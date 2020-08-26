На свалку истории: Великобритания может отказаться от танков

The Times: армия Великобритании намерена полностью отказаться от танков

Великобритания может отказаться от танков: в минобороны Соединенного Королевства полагают, что имеющаяся на оснащении британских бронетанковых войск боевая техника устарела, а инвестировать средства необходимо в кибервооружение, космические и другие современные технологии.

Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от танков в рамках амбициозной программы по модернизации национальных вооруженных сил, пишет британская газета The Times.

По этим данным, правительство рассматривает такую возможность в свете больших затрат на модернизацию находящихся на вооружении бронетанковых войск британской армии 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior.

Как утверждается в материале The Times, минобороны Соединенного Королевства считает, что эта техника устарела, в то время как меняющийся характер методов и способов ведения боевых действий требует более масштабных инвестиций в кибервооружение, космические и иные самые современные технологии.

The Times уточняет, что дискуссии по отказу от тяжелой бронетехники ведутся в рамках проводимого правительством обзора, посвященного приоритетам страны в области обороны и безопасности, а также внешней политики. О проведении такого обзора было объявлено вскоре после того, как Королевство объявило о выходе из состава ЕС в ночь на 1 февраля.

Он призван оценить «совокупность глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается Великобритания». По информации The Times, обзор должен быть завершен в ноябре. Ранее сообщалось, что о результатах проведенной работы премьер-министру страны Борису Джонсону должно быть доложено в 2021 году.

В статье также отмечается, что, хотя одной из возможностей остается модернизация упомянутых танков и БМП или приобретение у Германии танков Leopard 2, Лондон уже начал прощупывать почву со своими партнерами по НАТО с целью изменения характера своего вклада в деятельность альянса.

По информации газеты, после отказа от бронетехники Великобритания готова начать играть ведущую роль в штурмовой авиации, предложив НАТО 50 вертолетов Apache наряду с тяжелыми вертолетами-заправщиками, вертолетами-разведчиками, а также объекты по тренировке и поддержке.

«Для начала даже не о танках. Не совсем понятно, о каких летательных аппаратах, относящихся к штурмовой авиации, идет речь в британском издании. В настоящее время аэрокосмическая промышленность Великобритании в кооперации с Италией и Швецией занята реализацией проекта истребителя 6-го поколения Tempest. По расчетам разработчиков, перспективная машина должна совершить первый полет примерно в 2040 году, заменив Eurofighter Typhoon в составе Королевских ВВС Великобритании. И при чем здесь вертолеты Apache, если AH-64D «Apache» является сугубо американской разработкой фирмы Hughes Helicopters?», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

Более того, как ранее писала «Газета.Ru», пока даже непонятно, смогут ли британский перспективный истребитель Tempest и немецко-французско-испанская авиационная боевая система будущего (Future Combat Air System, FCAS) сосуществовать в долгосрочной перспективе без «каннибализации оборонного бюджета» всего континента.

«Что касается непосредственно танков, то тут следует напомнить, что именно Великобритания является родиной этого средства ведения вооруженной борьбы», - напомнил Константин Макиенко.

Как рассказал собеседник издания, первое боевое применение танков произошло 15 сентября 1916 года в ходе англо-французской наступательной операции на реке Сомма. Из 49 танков, которыми располагали англичане, на исходные позиции вышли 32 боевые машины. Остальные застряли в грязи или остановились из-за поломок. Из 32 атаковавших танков только 18 участвовали в бою: 5 застряли в болоте, у 9 вышли из строя механизмы.

Однако, несмотря на небольшое количество танков, их техническое несовершенство, труднопроходимую, изрытую воронками, траншеями и ходами сообщения местность, плохое взаимодействие с пехотой, англичане продвинулись в бою на реке Сомма на 5 км по фронту и 5 км в глубину, при этом потери в живой силе были в 20 раз меньше обычных.

И вот теперь Великобритания намерена отказаться от танков как класса. «В этом плане следует заметить, что Лондон давно не является законодателем мод в сфере танкостроения. К примеру, основной боевой танк британских бронетанковых войск «Challenger 2 является единственным современным танком с нарезным орудием», - отметил Константин Макиенко.

Что касается ближайших соседей Великобритании - Франции и Германии - , то, как ранее писала «Газета.Ru», там отнюдь не намерены отказываться от создания и серийного производства перспективных танков.

В частности, компании KMW (Krauss-Maffei Wegmann), Nexter Systems и Rheinmetall AG получили разрешение на первоначальное изучение архитектуры основной наземной боевой системы будущего (Main Ground Combat System, MGCS). MGCS является совместным франко-германским оборонным проектом.

Реализация этой программы, которая будет осуществляться под политическим руководством Германии, должна привести к созданию основного боевого танка, который заменит «Леопард 2А7» бундесвера и АМХ-56 «Леклерк» вооруженных сил Франции.

Начав с программы закупок в рамках проекта MGCS, Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Nexter Systems и Rheinmetall AG в декабре 2019 года учредили рабочую группу (ARGE). Участники консорциума подписали с Федеральным управлением бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и эксплуатационной поддержке (BAAINBw), выступавшим от имени Германии и Франции, контракт на первую часть работ по определению системной архитектуры нового образца.

Данный контракт является «выстрелом стартового пистолета для промышленности к началу выполнения этапа по созданию демонстратора MGCS», отметили в компании Rheinmetall AG.

«Можно с уверенностью утверждать, что танки являются одним из основных средств ведения современной вооруженной борьбы, характеризующейся возможностью применения высокоточного, ядерного, химического и бактериологического оружия», - подчеркнул Константин Макиенко.

За период немногим более 100 лет танки прошли огромный путь. Из технически несовершенных, тихоходных и неповоротливых сухопутных броненосцев, они превратились в постоянно совершенствующиеся скоростные, мощно вооруженные и надежно защищенные боевые машины, насыщенные компьютеризированными системами, которые позволяют им вести боевые действия 24 часа в сутки, в любых погодных условиях и в любой климатической зоне.

«Несмотря на прогнозы скептиков, утверждающих, что совершенствование противотанкового оружия положит конец господству танков на поле боя, опыт Корейской и Вьетнамской войн, индо-пакистанского и арабо-израильских конфликтов, боевых действий в Ираке и Сирии убедительно доказал несостоятельность подобного рода умозаключений», - подчеркнул специалист.

Танки по-прежнему остаются грозным оружием - основным боевым ядром сухопутных войск всех вооруженных сил мира.

Более того, развитие современных транспортных средств привело к тому, что танк стал транспортабельным для всех видов транспорта, в том числе и воздушного, что еще более усилило его возможности и значимость как средства ведения вооруженной борьбы.

«В настоящее время нет и в исторически обозримый срок не предвидится появления относительно недорогой и мощной системы вооружения, которая могла бы сравниться с танками по своим характеристикам и была бы способна обеспечить высокую маневренность, защиту от огня противника, огневую мощь и возможность действовать в любых условиях и в различных видах боя», - полагает Макиенко.

По мнению специалиста, возможный отказ Великобритании от танков как средства ведения вооруженной борьбы выглядит на данном этапе явно преждевременным.

Михаил Ходаренок