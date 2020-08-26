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Интерфакс-АВН

Оптико-электронные приборы для модернизации танков Т-72 поставит в Казахстан холдинг "Швабе"

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T-72KAE
Казахстанский средний танк T-72KAE.
Источник изображения: https://twitter.com/Acemal71

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Российский холдинг "Швабе" поставит танковые оптико-электронные приборы предприятию оборонно-промышленного комплекса Казахстана, контракт подписан на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке.

"По условиям контракта "Швабе" обеспечит поставку оптико-электронных приборов для модернизации танков Т-72. Заказчиком выступает компания "Семей Инжиниринг" - единственное предприятие в Республике Казахстан с линией капитального ремонта бронетанковой техники", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" во вторник.

Первый заместитель генерального директора "Швабе" - директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин отмечает, что холдинг поддерживает деловые отношения с "Семей Инжиниринг" на протяжении нескольких лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
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