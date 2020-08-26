"Российские космические системы" представили перспективные керамические платы на форуме "Армия-2020"

Центр компетенций по разработке и изготовлению аппаратуры космического назначения на основе LTCC.

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - "Российские космические системы" (РКС, входят в "Роскосмос") представили перспективные многослойные керамические платы, созданные по технологии низкотемпературного обжига, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", сообщили в пресс-службе холдинга во вторник.

"Посетители "Армии-2020" на стенде РКС могут увидеть выполненные по LTCC-технологии генератор, управляемый напряжением и две многослойные керамические СВЧ платы для приемопередающих устройств типового размера. Обе платы уже применяются в блоках перспективной приемно-передающей аппаратуры бортового и наземного базирования", - говорится в пресс-релизе.

Там пояснили, что технология LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) позволяет увеличить надежность и обеспечить качественно высокие эксплуатационные характеристики аппаратуры космического назначения.